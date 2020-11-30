Травмированный Байден назначит своим пресс-секретарем Джен Псаки

Известна она своими странными высказываниями

Бывший официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки, известная своими ошибками и оговорками, возвращается в Белый Дом. Джо Байден назначит её пресс-секретарём своей администрации. Его шансы сесть в президентское кресло выросли: пересчёт голосов в Висконсине увеличил отрыв демократа от действующего президента. Но есть у него и повод для огорчений - Байден получил травму.

Сонный, как кажется многим, Джо стал еще медлительнее. Он с трудом преодолел несколько метров от дверей больницы, где ему диагностировали переломы боковой и средней клиновидных костей ноги, до автомобиля. Неприятность случилась в субботу. Байден играл со своей собакой и поскользнулся. Решил исполнить старый-добрый твист, шутят американцы. Название танца можно перевести глаголом "крутиться". Нескольких недель пострадавший будет вынужден ходить в специальном ботинке. Несмотря на физический недуг, избранный президент, как Джо себя называет, продолжает работать головой. Сформировал пресс-службу Белого дома, полностью состоящую из женщин. Этот факт подчеркнул особо.

"Я рад объявить первую команду Белого дома по коммуникациям, состоящую только из женщин. Это квалифицированные, опытные сотрудники, опирающиеся в своей работе на разные точки зрения, но разделяющие общие интересы сделать эту страну лучше", - заявил Байден.

Возглавит отряд опытных и квалифицированных легендарная Джен Псаки. Она уже была голосом президента Обамы, а также спикером Госдепа. Прославилась своей удивительной компетентностью в любом вопросе. Утверждала, что природный газ страны Западной Европы поставляют в Россию, угрожала послать флот США к берегам Белоруссии, а также заявляла о выборных каруселях, позже признавшись, что не знает значение этого термина. За Псаки можно буквально записывать. Вместе с тем, Байден называет Дженнифер "ветераном" политики. Она прошла уже третью президентскую гонку.

Фактический глава государства на действия оппонента никак не отреагировал, лишь пожелал ему скорейшего выздоровления. Трамп убеждает себя и общественность, что выборы все же за ним. Вдохновляется кадрами с митингов в свою поддержку.

Впервые после выборов Трамп дал большое интервью. В телефонном разговоре с журналистами президент вновь указал на масштабные нарушения в ходе голосования и подсчета бюллетеней. Его попытки оспорить результаты натыкаются на противодействие со стороны всей коррумпированной системы - от ФБР до Верховного суда.

"У них были подкупленные судьи, у них были должностные лица на выборах, как один персонаж в Джорджии, заключивший сделку, а губернатор ничего не сделал. Мне стыдно, что я поддержал его. Я смотрю на то, что происходит, это так ужасно", - заявил Трамп.

Ранее он заявил, что готов покинуть Белый дом, если так решат выборщики. За оставшееся время, уверены политологи, он сделает все, чтобы преемнику президентство медом не казалось. Домашняя проблема номер один - бьющий антирекорды коронавирус. На внешнем контуре под ударом Иран. Формальный повод - атомная программа Тегерана. В этом вопросе Вашингтон давит на Тель-Авив и Эр-Рияд. Идея арабского НАТО не нова и пока вряд ли реализуема, но поднять шум и разворошить ближневосточный улей вполне можно. До полномасштабной кампании не дойдет, но создать вокруг Ирана отрицательный фон получится. Новой администрации потом придется налаживать хрупкий мир. Трамп уйдет - осадок останется.

"ТВ Центр".

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