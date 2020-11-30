"Нас ждет апокалипсис": МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи

В Раде заявили , что у страны фактически не осталось денег

Дефицит бюджета Украины составляет почти четыре миллиарда долларов. Об этом в Верховной раде заявил глава Минфина Сергей Марченко. Он отметил, что ситуация в экономике страны - тяжелая. Киеву отказали в кредитах за рубежом, в том числе Международный валютный фонд, ради сотрудничества с которым ранее приняли скандальные законы "О земле" и "О банках".

Финансовый пряник съеден. Пришло время финансового кнута. В правительстве, офисе Владимира Зеленского и Верховной раде Украины - паника. Международный валютный фонд отказал Киеву в помощи. Теперь никто не знает, что будет с бюджетом.

"Нас фактически ожидает апокалипсис, экономический коллапс, до конца года нового транша от МВФ, скорее всего, не будет, поэтому властями финансируются только самые обязательные расходы", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Самые обязательные - это расходы на оборону, безопасность, погашение тех же внешних займов. Социальные статьи, наверняка придется оптимизировать. Проще говоря, сокращать зарплаты учителям, рабочим, врачам, а также пенсии.

"Главная проблема - это то, что фактически не осталось денег. Была огромная дыра в бюджете, которую хотели закрыть за счет МВФ, ЕС и Всемирного банка. Но денег нам больше никто не даст", - уверен первый зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк.

Дефицит бюджета Украины - почти 4 миллиарда долларов. Теперь, когда в транше отказано, придется зарабатывать самим. А делать это самостоятельно украинские власти вряд ли умеют.

"МВФ еще в начале года сказал: "Ребята, у нас очень много стран, которые просятся, очень много программ, денег самим не хватает, поэтому извините, как-нибудь сами, тем более, что вы все равно эти кредиты разворуете, зачем нам, собственно говоря, тратить на вас время", - сказал политический обозреватель Руслан Бизяев.

Новыми кредитами Украина платит за старые. В итоге сегодня на погашение долгов уходит каждая третья гривна. А 60% бюджета - заемные.

"У этого правительства, как и предыдущего при Петре Порошенко (экс-президент Украины), нет задач вытащить экономику из ямы, нет задач по улучшению жизни населения, этих задач просто нет, они платят дань тем, кто привел их к власти", - заявил экономист Александр Дудчак.

МВФ отказал Украине в очередном транше по двум ключевым причинам. Его не устраивает независимость Национального банка и полный провал борьбы с коррупцией. Но это лишь верхушка айсберга. Логика еще проще. Какой смысл тратить большие деньги на страну, всецело зависящую от Запада.

"Этот бесплатный сыр в большой мышеловке, и список требований от вашингтонского Обкома, он будет непрерывным. Мы сдали практически все: систему закупок лекарств, законодательство о земле, банки и продолжаем сдавать", - сказала политолог Елена Лукаш.

Реакция украинцев не заставила себя ждать. В Киеве собрались на митинг не сторонники Майдана или защитники революции, а противники внешнего управления. В центре круга под окнами посольства США человек с маской Сороса показательно ставит на колени Украину. Люди требуют не вмешиваться в дела их страны. Но кажется поздно. Украина в следующем году должна вернуть кредиторам 51 миллиард долларов. За этот вексель уже платят пенсионеры, которые буквально остались без куска хлеба и живы лишь потому, что их кормят на улицах волонтеры.

Тимур Абдуллаев, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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