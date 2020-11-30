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В России стартует онлайн-олимпиада для школьников "Безопасные дороги"

12:08
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Главная цель образовательного конкурса - сформировать у школьников знания основ ПДД

В понедельник стартует всероссийская онлайн-олимпиада для младших школьников "Безопасные дороги". Она проходит на платформе "Учи.ру", где все зарегистрированные  участники в личном кабинете будут получать тестовые задания по безопасности дорожного движения. Выполнить их нужно до 11 декабря.

Образовательный конкурс проводится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает "ТВ Центр". Его главная цель - сформировать у школьников знания основ ПДД. Также олимпиада станет полезным и интересным примером внеклассной работы. Победители получат дипломы, сертификаты, благодарности, и самое ценное - знания.

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