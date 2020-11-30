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Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на семь километров (видео)

12:14
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Опасности это не представляет

На Камчатке один из самых активных в мире вулканов - Ключевской - выбросил столб пепла и дыма на высоту 7 километров. Видео с места публикует "ТВ Центр".

Объявлен "оранжевый" предпоследний уровень опасности. Газовый шлейф тянется на северо-восток на 50 километров, но на его пути населенных пунктов нет. Международные авиамаршруты в этом районе не проходят.

Ключевская Сопка - самый высокий активный вулкан на материке.  Он молчал почти год, последний выброс был в марте.

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