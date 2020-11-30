ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На ликвидацию ЧП в Усолье-Сибирском направят дополнительные средства

12:16
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Самые опасные объекты на территории ликвидированы, однако работы продолжаются

По поручению Владимира Путина мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлены до конца 2021 года. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Путин потребовал не снижать темпы работ в Усолье-Сибирском
Путин пообещал лично контролировать ситуацию в Усолье-Сибирском

Глава кабмина отметил: в этом секторе заняты миллионы людей, а из-за пандемии он понес значительные потери. Поэтому необходимо продолжить поддержку. Также на встрече обсудили ситуацию в Усолье-Сибирском Иркутской области. На восстановление окружающей среды направят 113 миллионов рублей, сообщает "ТВ Центр".

"Самые опасные объекты на территории уже ликвидированы, тем не менее, работы продолжаются. Важно обеспечить безопасность специалистов и местных жителей, которые занимаются ликвидацией химических загрязнений. Средства, которые мы выделяем, пойдут в том числе на проведение исследований окружающей среды и медицинские осмотры специалистов, работающих в городе. Для защиты местных предусмотрено строительство новой системы водоснабжения и очистных сооружений", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мониторинг химической обстановки на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском
Мониторинг химической обстановки на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском
Мониторинг химической обстановки на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском
Мониторинг химической обстановки на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.