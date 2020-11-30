На ликвидацию ЧП в Усолье-Сибирском направят дополнительные средства

Самые опасные объекты на территории ликвидированы, однако работы продолжаются

По поручению Владимира Путина мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлены до конца 2021 года. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина отметил: в этом секторе заняты миллионы людей, а из-за пандемии он понес значительные потери. Поэтому необходимо продолжить поддержку. Также на встрече обсудили ситуацию в Усолье-Сибирском Иркутской области. На восстановление окружающей среды направят 113 миллионов рублей, сообщает "ТВ Центр".

"Самые опасные объекты на территории уже ликвидированы, тем не менее, работы продолжаются. Важно обеспечить безопасность специалистов и местных жителей, которые занимаются ликвидацией химических загрязнений. Средства, которые мы выделяем, пойдут в том числе на проведение исследований окружающей среды и медицинские осмотры специалистов, работающих в городе. Для защиты местных предусмотрено строительство новой системы водоснабжения и очистных сооружений", - заявил Мишустин.

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