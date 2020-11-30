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Врач Марадоны отверг обвинения в убийстве футболиста

12:06
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Мужчину подозревают в халатности

Врача Диего Марадоны подозревают в халатности и непредумышленном убийстве легендарного футболиста. Об этом сообщила местная пресса. В доме и на рабочем месте доктора прошли обыски, изъята история болезни спортсмена.

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Марадона перед смертью успел сказать несколько слов

Сам Леопольдо Луке в интервью журналистам заявил, что не виновен в смерти пациента и сделал всё, что мог для его спасения.

Знаменитый аргентинский футболист  скончался на прошлой неделе на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, напоминает "ТВ Центр".

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Диего Марадона
Диего Марадона
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