Врач Марадоны отверг обвинения в убийстве футболиста

Мужчину подозревают в халатности

Врача Диего Марадоны подозревают в халатности и непредумышленном убийстве легендарного футболиста. Об этом сообщила местная пресса. В доме и на рабочем месте доктора прошли обыски, изъята история болезни спортсмена.

Сам Леопольдо Луке в интервью журналистам заявил, что не виновен в смерти пациента и сделал всё, что мог для его спасения.

Знаменитый аргентинский футболист скончался на прошлой неделе на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, напоминает "ТВ Центр".

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