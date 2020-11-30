Названы самые желанные подарки россиян на Новый год

До праздника остался 31 день

36% россиян признались, что для них лучшим подарком на Новый год станут деньги.

21% хотят получить в подарок электронику, а 19% - путешествие. По 18% ждут на праздник косметику и парфюмерию, товары по уходу за собой, а также смартфон или планшет. 14% не хотят подарков на Новый год.

Интересно, что 32% опрошенных покупают подарки за одну-две недели до 1 января, 28% - за месяц, а 17% - за несколько дней до праздника. Женщины чаще мужчин совершают заблаговременные покупки на Новый год.

Как пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса "Одноклассников" и ResearchMe, 20% россиян готовы потратить на новогодние подарки до пяти тысяч рублей, 18% - от тысячи до трех, 13% - от пяти до семи тысяч, 11% - более девяти тысяч рублей. Еще 9% выделят на подарки от семи до девяти тысяч. 10% намерены купить подарки на сумму до тысячи рублей.

Опрос проводился среди интернет-пользователей старше 18 лет.

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