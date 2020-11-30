Ефремов отправился в белгородскую колонию

Там актер будет отбывать срок

Актер Михаил Ефремов отправился в колонию №4 Белгородской области. До этого осужденный артист несколько недель отбывал карантин в СИЗО №3 в Белгороде.

"Около 6 утра осужденный Ефремов отбыл к месту отбывания наказания — в колонию №4", - рассказали источники.

При этом адвокат артиста Андрей Алешкин заявил, что 30 ноября - последний день пребывания Ефремова в СИЗО. "Сегодня последний день в СИЗО-3. Думаю, завтра должны перевести", - сказал он.

Сообщается, что в новом месте пребывания сокамерниками актера могут стать сразу 20-30 человек – именно такое количество заключенных проживает в одной комнате, спят они на двухэтажных кроватях. Также во время заключения у Ефремова появится возможность освоить в местном училище ремесло токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика или повара, передает СтарХит.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного. Впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. В колонии общего режима актер проведет 7,5 лет вместо 8.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"