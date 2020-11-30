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Правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса

10:52
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

До 2022 года

Правительство распорядилось продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года.
Мишустин продлил налоговые каникулы для малого бизнеса

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 30 ноября.

"Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача продолжить их поддержку", - объяснил глава камбина.

В апреле 2020 из-за коронавируса был введен мораторий на проверки малых и средних предприятий до конца года. Предложение о продлении мер поддержки до 2021 года вошло летом в проект общенационального плана восстановления экономики, уточняет "Интерфакс".

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