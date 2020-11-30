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Выступление Топалова на льду довело Тодоренко до слез

11:44
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

В Сети она показала видео

Регина Тодоренко расплакалась после очередного выступления на льду ее супруга Влада Топалова и фигуристки Елены Ильиных. Видео со слезами телеведущая опубликовала в Сети.
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Тодоренко призналась, что ролик с выступлением артиста вызвал у нее массу эмоций. "Я просто посмотрела выступление мужа и расчувствовалась. Красиво танцует, собака", - сказала она.

Ведущая призналась: ее сильно огорчило выбывание мужа из телешоу. Тодоренко была уверена, что супруг сможет добраться до финала.

"Но, как говорит мой Владислав Михайлович, "не надо делать драму". И ведь теперь все катки города наши, так и до чемпионата дойдем, любимый", - написала она.

Знаменитость также поблагодарила партнершу Топалова Елену Ильиных за "профессионализм и терпение" и добавила, что гордится мужем.

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