Рекомендации ВОЗ: как провести новогодние праздники, чтобы не заболеть COVID-19

Каждый человек несет ответственность за распространение коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович дала россиянам несколько советов, как защититься от коронавируса в новогодние праздники.

В первую очередь, следует отказаться от корпоративов и других массовых предновогодних мероприятий. Большинство россиян остаются уязвимы передо заболеванием, а вирус очень легко передается от человека к человеку.

Новогодние праздники лучше провести дома в узком кругу семьи, стараясь максимально ограничить контакты между людьми. Каждый человек несет персональную ответственность за распространение коронавируса, напомнили в ВОЗ.

"Нет такого понятия как "нулевой" риск. Риск заразиться сохраняется. Кроме того, поездки на новогодние праздники подразумевают под собой прогулки в людных местах. А это как раз то, что сейчас не рекомендуется", - заявила Вуйчинович в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель ВОЗ напомнила, что очень легко подхватить вирус в общественном транспорте. Поэтому все путешествия по России и за рубежом лучше отложить, пишет ТАСС.

"Вирус дает нам возможность провести время дома с семьей. Можно не покупать дорогие подарки, а сделать их своими руками для своих близких. Цифровые технологии дают нам возможность общаться с людьми, которые находятся далеко от нас. Таким образом, мы сможем встретить Новый год безопасно и при этом счастливо", - заключила она.

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