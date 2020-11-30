Канада продлила запрет на въезд иностранцев из-за COVID-19 до 21 января

Он не касается дальнобойщиков

Канадское правительство продлило запрет на посещение страны гражданами других государств до 21 января, подобные меры вызваны пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал министр безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

"Ограничения на въезд в Канаду из других стран, за исключением США, продлеваются до 21 января 2021 года", - сказал он. При этом в заявлении министра отмечается, что в дальнейшем возможно и продление запрета на въезд американских граждан в Канаду из США, который действует до 21 декабря.

Отмечается, что данные ограничения не затрагивают водителей-дальнобойщиков, которые осуществляют из США в Канаду и обратно перевозку медиков и ряда других категорий граждан.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс и студентов вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"