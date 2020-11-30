"Мы со всем справимся": дочь поддержала Анастасию Заворотнюк

Она показала фото с мамой

Дочь Анастасии Заворотнюк поздравила актрису с Днем матери. Анна выразила уверенность в том, что они справятся со всеми трудностями, которые выпали на долю их семьи.

"Люблю тебя бесконечно, мы со всем справимся и все будет хорошо, нет лучшей мамы на свете, чем ты", - написала Анна в Instagram, обращаясь к Анастасии Заворотнюк.

Девушка опубликовала фото с мамой - две красавицы смотрят в камеру и улыбаются. На этом снимке звезда сериала "Моя прекрасная няня" скорее похожа на сестру Анны, чем на ее маму.

Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. В доме в поселке Крекшино ее окружают родные, в том числе Анна. Однако в скором времени дочь звезды намерена переехать в город, где в ее квартире полным ходом идет ремонт.

Напомним, что от бизнесмена Дмитрия Стрюкова актриса Анастасия Заворотнюк родила дочь Анну и сына Майкла. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В 2018 году у них родилась дочь Мила.

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