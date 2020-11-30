ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мы со всем справимся": дочь поддержала Анастасию Заворотнюк

11:41
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Она показала фото с мамой

Дочь Анастасии Заворотнюк поздравила актрису с Днем матери. Анна выразила уверенность в том, что они справятся со всеми трудностями, которые выпали на долю их семьи. 
Дочь Заворотнюк показала новую квартиру в Москве

"Люблю тебя бесконечно, мы со всем справимся и все будет хорошо, нет лучшей мамы на свете, чем ты", - написала Анна в Instagram, обращаясь к Анастасии Заворотнюк. 

Девушка опубликовала фото с мамой - две красавицы смотрят в камеру и улыбаются. На этом снимке звезда сериала "Моя прекрасная няня" скорее похожа на сестру Анны, чем на ее маму.

Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. В доме в поселке Крекшино ее окружают родные, в том числе Анна. Однако в скором времени дочь звезды намерена переехать в город, где в ее квартире полным ходом идет ремонт. 

Напомним, что от бизнесмена Дмитрия Стрюкова актриса Анастасия Заворотнюк родила дочь Анну и сына Майкла. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В 2018 году у них родилась дочь Мила. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
"Мы со всем справимся": дочь поддержала Анастасию Заворотнюк
"Мы со всем справимся": дочь поддержала Анастасию Заворотнюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.