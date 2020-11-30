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Зима придет в Москву на этой неделе

12:16
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

С наступлением декабря погода изменится

В Москве устойчивый снежный покров может сформироваться уже на этой неделе, заявила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, температура в дневные часы постепенно будет снижаться до -6 градусов, а ночью до -9.
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"На неделе погода будет меняться, сегодня у нас еще осенний день, пасмурный, без снежного покрова, если и будут приниматься осадки, то в виде мелкого дождика. С 1 декабря характер погоды будет меняться", - сказала синоптик.

Она предупредила, что в ночь с понедельника на вторник может пойти мокрый снег, который сохранится и днем.

"Не исключено, что завтра утром сформируется снежный покров в 1-3 сантиметра. Этот снежный покров уже таять не будет, потому что в последующие дни среднесуточная температура будет слобоотрицательной", - рассказала Позднякова.

Она отметила, что неделя закончится облачной погодой с небольшим снегом, температура воздуха приблизится к климатической норме, передает РИА Новости.

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