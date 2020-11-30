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Отцу, бросившему в "Шереметьево" детей, вынесли приговор

12:13
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Мужчина не считает, что совершил страшный поступок

Жителя Хабаровского края Виктора Гаврилова, который бросил двоих детей в московском аэропорту "Шереметьево", приговорили к одному году и трем месяцам колонии общего режима.
Брошенные отцом в Москве дети вернулись на родину

Также суд признал его виновным в краже. Перед тем, как оставить детей в аэропорту, Гаврилов тайно похитил у своей знакомой 100 тысяч рублей с помощью мобильного приложения. Но банк подозрительную операцию заблокировал.

Приговор в законную силу еще не вступил, заявили в Генпрокуратуре России. Подсудимый признал себя виновным только в краже денег. По его мнению, аэропорт безопасным местом для нахождения в нем детей.

Мальчиков шести и восьми лет обнаружили в "Шереметьево" в конце января 2020 года. При них был рюкзак с документами, копией паспорта оставившего их отца и с запиской, в которой мужчина просил определить детей в приют из-за сложной финансовой ситуации.

После чего мужчина один улетел в Ростов-на-Дону, а затем уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице. Было возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Гаврилова арестовали 27 января, после меру пресечения дважды продлевали.

Мальчиков сначала передали под временную опеку бабушке, а затем вернули матери, у которой теперь другая семья.

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