Эксперт объяснил, можно ли заразиться коронавирусом из-за прививки

С вакциной в организм попадает вирус

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов рассказал, можно ли после вакцинации препаратом "Спутник V" заразиться коронавирусом.

Эксперт отметил, что иммунитет реагирует на введенный раздражитель так же, как и на саму коронавирусную инфекцию, однако от прививки заболеть COVID-19 невозможно, передает Стопкоронавирус.рф.

"Заразиться нельзя, с другой стороны, реакция иммунной системы такая же, как на сам COVID-19", - заявил Тарасов.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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