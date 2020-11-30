ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро

12:36
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Троицкая линия метро улучшит транспортную обеспеченность более 1 млн человек

Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход строительства станции "Славянский мир" Троицкой линии Московского метрополитена. По словам мэра, эта ветка – "самый большой радиус метро в Москве".

"Около 40 км получает уже свои реальные очертания. В целом, вся ветка, в первую очередь от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки", находится в стройке. Это будет первая очередь большой ветки, которая идет от МЦК до "Коммунарки" и дальше до Троицка", - сказал Собянин.

Полностью проходку линии завершат к концу следующего года, сообщил руководитель АО "Управление развития строительных технологий" Дмитрий Герасимов.

Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "Крымская" до Троицка. Ожидается, что таким образом снизится нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской веток. Отмечается, что ввод участков Троицкой линии от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" намечен на 2023-2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства станции метро "Славянский мир"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства станции метро "Славянский мир"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.