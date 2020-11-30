Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро

Троицкая линия метро улучшит транспортную обеспеченность более 1 млн человек

Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход строительства станции "Славянский мир" Троицкой линии Московского метрополитена. По словам мэра, эта ветка – "самый большой радиус метро в Москве".

"Около 40 км получает уже свои реальные очертания. В целом, вся ветка, в первую очередь от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки", находится в стройке. Это будет первая очередь большой ветки, которая идет от МЦК до "Коммунарки" и дальше до Троицка", - сказал Собянин.

Полностью проходку линии завершат к концу следующего года, сообщил руководитель АО "Управление развития строительных технологий" Дмитрий Герасимов.

Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "Крымская" до Троицка. Ожидается, что таким образом снизится нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской веток. Отмечается, что ввод участков Троицкой линии от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" намечен на 2023-2024 года.

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