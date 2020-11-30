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"Хочу донести нашу правду": Поклонская собралась на украинские телешоу

13:24
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Она согласна присутствовать на съемках, если это поможет остановить конфликт на Украине

Наталья Поклонская заявила, что готова появиться на украинском телевидении и даже принять участие в некоторых ток-шоу, если это поможет объяснить жителям Украины позицию России и начать конструктивный диалог.
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"Я готова к этому диалогу. И предлагаю начать его. Масса обсуждений на различных программах, где говорят про нас - крымчан, но нам боятся дать слово в этих передачах. Даже такие монстры своего дела, как Савик Шустер и прочие. Понимая тот вал оскорблений в свой адрес, я хочу начать диалог, я хочу донести нашу правду, и пусть выскажется вторая сторона, это будет по-честному", - призналась депутат Госдумы.

Она отметила, что в современной Украине принято делить людей на украинцев и русских, которые "страшнее зверя". Парламентарий заявила, что конфликт необходимо скорее решить, чтобы после этого продолжать двигаться дальше, передает РИА Новости.

"Есть люди в Украине, которые сегодня ничего не могут сделать с новой идеологией страны после переворота, и они остались один на один с ужасной реальностью. Начало диалога является попыткой реального преодоления конфликта и как ни странно признаком благоразумия", - добавила Поклонская.

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации весной 2014 года. Тогда жители Крыма и Севастополя провели референдум, на котором подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к России. Руководство России не раз подчеркивало, что полуостров стал российским демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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