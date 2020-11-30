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Обвиняемому в госизмене Сафронову продлили арест

12:38
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Журналистов и родственников не впустили на заседание

Лефортовский суд Москвы продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову.
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Он пробудет под стражей до 7 марта 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Журналистов и родственников не впустили на заседание. Оно проходило в закрытом режиме в связи с секретностью, которая есть в материалах дела.

Ивана Сафронова - бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а позже советника главы "Роскосмоса" - задержали 7 июля. Суд отправил его под арест в СИЗО "Лефортово". Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене.

По данным следствия, журналиста завербовала чешская спецслужба. В 2017 году Сафронов передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями российских Вооруженных сил в странах Африки и Ближнего Востока. Информация, как считает следствие, ушла в США.

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