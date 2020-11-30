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Семилетний мальчик случайно убил своего брата на детской площадке

13:27
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Врачи не смогли его спасти

В Москве возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика на детской площадке.

Трагедия произошла 29 ноября во дворе Врачебного проезда. Два мальчика играли на площадке. В какой-то момент 7-летний ребенок подкинул в воздух палку, которая упала на голову 10-летнему, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Мальчик схватился за голову, зашатался и упал на землю.

Прибывшие на место происшествия врачи пытались в течение получаса реанимировать ребенка, после чего его отвезли в ГКБ имени Сперанского, пишет telegram-канал "Подъем". Спасти ребенка не удалось.

Источник "Московского комсомольца" утверждает, что мальчика не ударяли по голове палкой. Ребенку якобы стало плохо во время игры, он схватился за голову и упал. Семилетний мальчик взял горсть песка, а не палку, и кинул в сторону брата. Однако песок долетел не выше колен.

Дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности". На данный момент проводятся необходимы экспертизы.

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