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Установлена новая опасность для пациентов с COVID-19

13:34
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Это касается пациентов с тяжелым течением болезни

Пациентам с коронавирусом, которые лежат в отделениях реанимации и интенсивной терапии, могут грозить грибковые инфекции. К такому выводу пришла группа ученых, в том числе из Университета Минью и нидерландского Университета Радбоуд. 
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Как пишут "Известия" со ссылкой на статью ученых, у 60 из 257 пациентов с коронавирусом обнаружили грибок рода Aspergillus, который вызывает легочный аспергиллез. Эта болезнь иногда возникает при тяжелой форме заболевания COVID-19.

"Аспергилез - это грибковое заболевание, развивается при иммунодефиците. Прогноз выживаемости у таких пациентов неблагоприятный", - сообщил Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН. 

Заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко рассказал, что грибок на 16-25% повышает летальность пациентов, которые лежат в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев сказал, что грибковая инфекция часто дополняет бактериальную. "Это непростая проблема, которая пока является новой для врачебного сообщества и мало изученной", - отметил Яковлев. 

По словам Николая Климко, пациенты с COVID-19 могут подцепить не только грибок Aspergillus, но и грибковый сепсис, вызванный грибами Candida. Это происходит из-за того, что пациенты подолгу находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии с центральным венозным катетером и получают питание через капельницы. 

"Вероятность развития грибкового сепсиса в таком случае составляет около 1-2%. Летальность составляет около 50%, то есть каждый второй умирает", - заявил Климко.

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