Кремль предупредил Санду о возможности дестабилизации в Приднестровье

Россия выполняет очень важную работу в регионе, отметил Дмитрий Песков

В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Молдавии Майи Санду, которая предложила пересмотреть присутствие российских военнослужащих в Приднестровье.

"Россия выполняет очень важные функции и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, он, конечно, может привести к серьезной дестабилизации", - заявил Песков (цитата по РИА Новости). Российская сторона рассчитывает, что подобные вопросы будут детально обсуждаться.

Ранее Санду заявила, что планирует провести переговоры с Россией по поводу части российских войск, находящихся в Приднестровском регионе.

"Есть оперативная группа российских войск (ОГРВ), которая находится на территории Молдавии без каких-либо официальных документов", - заявила она. По ее мнению, с территории нужно вывести военных и вывезти оружие.

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