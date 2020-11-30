"Роскосмос" отреагировал на угрозы США

В госкорпорации уверены: санкции нужны, чтобы помешать российским разработкам

США намеренно мешают России организовать полеты в дальний космос. Такое мнение высказал заместитель генерального директора "Роскосмоса" Сергей Дубик, комментируя планы Вашингтона ввести санкции против российской космической корпорации, передает Интерфакс.

"Наше предприятие, которое работает с источниками радиоактивными, что касается нашего проекта, судя по всему, космического буксира. Они хотят эту тему сорвать, с учетом освоения Луны. Только на новых источниках можно будет добраться в дальний космос. И, я так понимаю, они в длинную таким вот образом заходят, пытаются оградить конкуренцию", - считает Дубик.

Ранее стало известно, что конгресс США намерен ввести ряд санкций против предприятий "Роскосмоса", работающих с радиоактивными материалами, в том числе над проектом космического "ядерного буксира".

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