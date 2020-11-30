Кремль отреагировал на возвращение Псаки в Белый дом

Пресс-секретарь не определяет внешнюю политику, заметил Дмитрий Песков

В Кремле отреагировали на возможное назначение Джен Псаки пресс-секретарем американского Белого дома. Как заявил Дмитрий Песков, это внутреннее дело США и Москва к этому не имеет отношения.

"С точки зрения двусторонних отношений - пресс-секретарь не формулирует внешнюю политику. Ее формулирует глава государства. По крайне мере, в нашей стране. Многое зависит от президента США", - сказал Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

По его словам, в Москве рассчитывают на то, что в Вашингтоне появится политическая воля для нормализации отношений между двумя странами. Пока что этого не произошло, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник стало известно, что Джо Байден может назначить Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Ранее, при администрации Барака Обамы, она занимала пост официального представителя Госдепартамента. Псаки запомнилась своими неоднозначными высказываниями, которые сама она однажды назвала нелепыми.

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