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Кремль отреагировал на возвращение Псаки в Белый дом

13:38
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Пресс-секретарь не определяет внешнюю политику, заметил Дмитрий Песков

В Кремле отреагировали на возможное назначение Джен Псаки пресс-секретарем американского Белого дома. Как заявил Дмитрий Песков, это внутреннее дело США и Москва к этому не имеет отношения.

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"С точки зрения двусторонних отношений - пресс-секретарь не формулирует внешнюю политику. Ее формулирует глава государства. По крайне мере, в нашей стране. Многое зависит от президента США", - сказал Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

По его словам, в Москве рассчитывают на то, что в Вашингтоне появится политическая воля для нормализации отношений между двумя странами. Пока что этого не произошло, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник стало известно, что Джо Байден может назначить Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома.  Ранее, при администрации Барака Обамы, она занимала пост официального представителя Госдепартамента. Псаки запомнилась своими неоднозначными высказываниями, которые сама она однажды назвала нелепыми.

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