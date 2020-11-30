Норильск завалило снегом: фото и видео

Погода только ухудшится

Норильск засыпало снегом. Закрыта дорога в аэропорт. Из-за метеоусловий перенесены некоторые авиарейсы. Сегодня метель, как обещают синоптики, только усилится. Ветер ожидается порывами до 27 метров в секунду, на автотрассах практически нулевая видимость. Жителям приходится откапывать свои машины. Снегом засыпаны дворы и остановки общественного транспорта. На расчистку улиц выведена вся уборочная техника. Видео с места публикует ТВЦ.RU.

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