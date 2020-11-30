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Мишустин обвинил Запад в нарушении международных принципов

14:49
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

По мнению премьера, страны пытаются сохранить привилегированное положение

Взаимодействие на фоне эпидемии коронавируса обсудили на заседании Совета глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Говорили, как страны преодолевают последствия пандемии. Также темами встречи стали развитие транспортной системы, укрепление гуманитарных торгово-экономических связей. Михаил Мишустин отметил, что считает перспективным осуществлять расчеты в национальных валютах, передает "ТВ Центр".

"Наша встреча проходит на фоне непростых процессов в мировой политике и экономике. Не все готовы принять, что современный мир становится многополярным. Западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, нарушая важнейшие международные принципы, используя политику экономического давления. Санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела", - заявил Мишустин.

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