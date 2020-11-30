Глава Бурятии пообещал Путину ликвидировать третью смену в школах в 2021 году

Президент провел рабочую встречу с Алексеем Цыденовым

Увеличить объёмы строительства, ликвидировать обучение в несколько смен в школах, обеспечить рост доходов населения. Об основных задачах, которые стоят перед властями Бурятии, говорили в Кремле. Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой республики Алексеем Цыденовым. Общение прошло в онлайн-режиме, передает "ТВ Центр".

Руководитель региона сообщил, что в Улан-Удэ нужно построить защитную дамбу, так как есть угроза крупных наводнений. В муниципальном автопарке не хватает автобусов - необходимо закупить несколько сотен машин. Зато в Бурятии растёт рождаемость. Это позитивная тенденция, но она требует особого внимания к сфере образования, отметил президент. Также он указал на ряд других вопросов.

"Требуется Ваше личное внимание здесь, так же, как и к доходам населения. Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания. Конечно, нужно обратить внимание на аварийный фонд, аварийного жилья многовато. И о чем бы еще хотел сказать – об образовательной инфраструктуре. Это и школы – дети учатся в две, а, наверное, в некоторых местах и в три смены, и дошкольные учреждения. Какие здесь планы у Вас?" – поинтересовался Путин.

Действительно, у нас есть проблема третьей смены. Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить правительство за то, что поддержка идет, нам выделяют средства, мы строим школы. И в следующем году вопрос третьей смены будет ликвидирован полностью. Также по детским садам тоже идет существенная поддержка. Мы за последние три года 24 детских сада суммарно с учетом этого и следующего года вводим – это беспрецедентные объемы", - отчитался Цыденов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"