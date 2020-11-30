В Москве не планируют закрывать фудкорты в ТЦ

Это могло бы негативно сказаться на прибыли торговых комплексов, заявили власти

Столичные власти не планируют закрывать фудкорты в торговых центрах в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Алексей Немерюк. По его словам, такое развитие событий может негативно сказаться на прибыли торговых комплексов.

Альтернатива - решение усилить контроль за соблюдением необходимых санитарных мер, сообщает "ТВ Центр". Кроме того, представители Роспотребнадзора будут постоянно разъяснять владельцам кафе, а также магазинов и других предприятий, что необходимо делать для обеспечения эпидбезопасности посетителей и сотрудников.

Тем временем, в Москве уже почти 10 тысяч предприятий используют систему QR-кодов. Как заявил Немерюк, среди них более 300 магазинов "Перекресток" и почти 150 "Дикси", а также порядка 150 ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" и "Бургер Кинг".

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