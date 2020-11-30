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В Москве проходит медиафорум этнических и региональных СМИ

15:10
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Главные темы - 75-летие Победы и работа СМИ в удаленном формате

Новые форматы коммуникаций обсуждают сегодня на 4-м медиафоруме этнических и региональных СМИ. В мероприятии принимают участие журналисты, активисты, представители правительства Москвы и Общественной палаты.

Говорили о ситуации, которая сложилась в информационном пространстве во время пандемии, а также о реализации этнических проектов, сообщает "ТВ Центр". На форуме работают несколько тематических площадок, главные темы которых - 75-летие Победы и работа СМИ в удаленном формате.

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