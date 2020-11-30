Более 300 семей остались без воды из-за аварии в Новой Москве

Временно воду в поселок пустили по пожарным рукавам

Четыре дня жителям коттеджного поселка Вяземское в Новой Москве пришлось обходиться без воды. Причина - прорыв общей трубы. Вместо оперативного ремонта пришлось искать владельца проблемного участка.

- Я мочила одну руку из кувшина, затем мочила другую.

Техника мытья рук - на грани фантастики, задача для самых продвинутых - постараться при этом еще воспользоваться мылом. В такие квесты элементарные гигиенические процедуры превратились для жителей квартала "Вяземское" в пяти километрах от МКАД в Новой Москве. На несколько дней больше 300 семей остались без воды из-за аварии. Кто мог, уезжал, но вот у семьи Чернышовых такой возможности не было. У них семеро детей, младшему пять лет, и без воды приходилось очень сложно.

"В ожидании того, что вот-вот уйдет вода из батарей, и мы останемся в холодном помещении со всеми детьми. Это наше единственное жилье, ехать некуда. Ситуация критическая", - заявил житель Вяземское Алексей Чернышов.

"Даже думали, что дети в школу не пойдут. Потому что невозможно в такой ситуации ни приготовить, ничего. Ели бутерброды", - говорит мама семерых детей Ольга Чернышова.

Все произошло из-за аварии на водопроводе. Этот участок трубы оказался в серой зоне. Формально он находится в собственности застройщика, и не принят на баланс "Мосводоканала", потребителями которого уже являются жители.

"У нас прямые договора с "Мосводоканалом". Мы платим напрямую по счетчикам "Мосводоканалу". Между нашими отношениями существует некий посредник. Эта проблема существует во всем ТиНАО: бывает так, что застройщик строит сети. Все продает и уходит. Сети попадают в так называемый бесхоз", - говорит житель Вяземского Андрей Карпеткин.

Поврежденную систему пытается ремонтировать застройщик, но, по ощущениям жителей, ресурсов явно не хватает.

"Мы хотим, чтобы кусок трубы, ведущий в жилой поселок, был передан в ресурсоснабжающую организацию. Авария до сих пор не устранена, и такие вещи, такие трубы, должны принадлежать им", - сказал жительница Вяземского Мария Бессарабова.

Сейчас вода в поселок идет по пожарным рукавам. Временный водопровод из досок, лент и шлангов выглядит ненадежно - уже видны течи.

"Вот эта конструкция снабжает наш поселок водой. И вот эти пожарные шланги. Или в отрицательную температуру замерзнет вода, или их разорвет. И наш поселок, больше тысячи человек, останется просто без воды и тепла", - сообщил Андрей Арушанов.

Сейчас, насколько известно жителям, работа по передаче сетей "Мосводоканалу", уже ведется. Людям остается ждать, и, пока решается вопрос, хранить стратегический водный запас в тазах и кастрюлях.

Наталья Тарасова, Виктор Мальцев, Михаил Ямутов, Елена Шмелева, Борис Гладков. "ТВ Центр".

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