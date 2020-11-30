Ограничения настроение не портят: в Москве открылись катки

В раздевалках нужно соблюдать дистанцию

Без маски, но на расстоянии: в Москве открылась большая часть катков с искусственным льдом. В этом году из-за пандемии работают они по особым правилам. Но никакие ограничения не могут испортить настроение настоящим фигуристам, ведь главное для них – лед.

На каток все, но не сразу. Ограничения в Москве ещё действуют, но покататься на коньках всё равно удастся. В столице открылись ледовые площадки с искусственным льдом. В раздевалках обязательные требования: маски, перчатки, социальная дистанция. А вот на льду – никаких ограничений.

Главные катки Москвы открывают сезон. Среди них - парк Горького. Это самая красивая ледовая площадка в центре Москвы. Сюда приходят семьями, шумными компаниями и влюблёнными парочками. Места хватает всем, несмотря на ограничения, ведь площадь искусственного льда - более 20 000 кв.м.

Желающих покататься в Парке Горького много. Но никаких очередей. Купить билет можно только через интернет. Проход в раздевалки по QR-коду. Потоки посетителей разведены. В зоне примерки коньков соблюдать дистанцию не сложно. Площадь гигантская и сделано это специально для удобства посетителей. Количество билетов на каток пока ограничено, чтобы не создавать скопления людей. Впрочем, ограничения настроение не омрачают.

"Трава зелёная. Мы на неё не смотрим. Мы смотрим на лёд и наслаждаемся. Вчера катки открылись, сегодня мы уже выбрались", - говорит Антонина Кононова.

Опытные фигуристы демонстрируют мастерство. Новички делают свои первые, пока ещё неловкие, шаги по льду. Иногда падают. Но и это не страшно.

"Впечатление супер! Очень хорошее настроение. Музыка прям улёт! Да, и очень красивые декорации. Подсветочка", - говорят Александр и Маргарита Медведева.

Каток в Парке Горького - один из самых любимых. В этом году с ветерком можно прокатиться по живописным аллеям. Есть основной лёд и детская площадка для совсем юных посетителей. Но любимые места - Центральная улица и площадка вокруг главного фонтана.

"Мы каждый год, в первый, во второй день приезжаем кататься. Уже лет семь, наверное, вот тут прямо всегда. Ещё на старый каток приезжали даже", - говорит Юрий Трифонов.

Для ценителей романтики есть катки с атмосферой почти домашней. В саду Эрмитаж размеры ледовой площадки поменьше, но здесь царит спокойствие и расслабление. Под звуки джаза можно насладиться вечерней Москвой в новогодних огнях. Тем же, кто ехать в центр не собирается, открыты бесплатные площадки во многих столичных районах. Лёд тоже искусственный. Поэтому никакие капризы природы для зимнего настроения и активного отдыха не помеха.

Илья Данильцев, Александр Медведев и Константин Чурашов. "ТВ Центр".

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