Московские тушканчики впали в спячку

Грызунов отправили зимовать в холодильник

Тушканчики в "Московском зоопарке" отправились спать. В этом году это произошло немного раньше обычного, а значит зима точно пришла.

Их уже откормили, поместили в специальные деревянные боксы и отправили зимовать в холодильник - идеальное место для сна грызунов. Температура - всегда плюс 2-4 градуса, к тому же там тихо, а тушканчики очень чуткие к любой вибрации. И никаких подстилок - всё как в природе.

Зверьки словно замерли, но если приглядеться, видно, как они во сне шевелят лапками. Зоологи следят за состоянием грызунов, взвешивают каждую неделю. Если тушканчик похудеет, его разбудят и хорошенько накормят, сообщает "ТВ Центр".

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