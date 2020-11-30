Основатель бренда "Б. Ю. Александров" умер от коронавируса

Россияне знают его по вкусным глазированным сыркам

Президент компании "Ростагроэкспорт" и основатель именного бренда "Б. Ю. Александров" Борис Александров умер от коронавируса.

Бизнесмена не стало в ночь на 30 ноября, об этом сообщает "НТВ". Ему было 73 года.

По данным telegram-канала Mash, в начале ноября Александров подхватил коронавирус. 23 ноября он попал в больницу в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Бренд "Б. Ю. Александров" выпускал кондитерскую и молочную продукцию. Особой популярностью у россиян пользуются глазированные сырки.

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