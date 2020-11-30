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Землян предупредили о наступлении климатической катастрофы

14:08
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Она может привести к вымиранию некоторых видов животных

Группа ученых из Южной Кореи, Японии, США и Китая заявила, что климатическая ситуация в Центральной Азии скоро достигнет точки невозврата. 
Трамп заявил, что глобальное потепление отступит само

Из-за засухи в регионе могут исчезнуть некоторые виды животных. Изменение климата в Центральной Азии может отразиться на атмосферных процессах по всему миру, считают специалисты. 

Как пишет РИА Новости, со ссылкой на иностранные СМИ, Монгольское плато превращается в бесплодную пустыню. По словам климатологов, в последние годы там установились рекордно высокие температуры и засуха. 

Один из ученых - Дэлиан Чен - рассказал, что под влиянием жары почва на Монгольском плато теряет влагу. Когда почва сухая, воздух у ее поверхности нагревается.

Эта ситуация является результатом глобального потепления, которое, как считают авторы исследования, во многом обусловлено деятельностью человека.

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