Диетолог назвала группы людей, которым нельзя есть яйца

Популярный продукт полезен далеко не для всех

Аллергикам и людям с повышенным холестерином следует по возможности исключить яйца из своего рациона, заявила диетолог Ольга Кораблева.

Врач отметила, что яйца лучше не есть тем, у кого обнаружены проблемы с желчным пузырем или печенью, а также людям с панкреатитом или гастритом.

"Случается, что яйца вызывают рефлюкс: состояние, когда во рту появляется горечь, и возникает изжога. То, что находится в желудке, перемещается в пищевод — особенно если после еды вы занимаете лежачее положение. Это единственная причина, по которой яйца не советуют есть на ужин", - предупредила Кораблева.

Она добавила, что в день лучше не съедать больше 2-3 яиц. При этом в неделю стоит ограничиться 6 штуками, передает РИА Новости.

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