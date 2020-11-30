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Матвиенко предложила реформировать Минтруд

14:38
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Министерству дадут дополнительные функции

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила переформатировать работу министерства труда и социальной защиты.

По ее мнению, Минтруду нужно полностью отдать семейную политику. В период пандемии ведомство достойно реализовало задачи по защите семей с детьми, передает РИА Новости. 

"Нужна структура, которая будет комплексно администрировать семейную политику в России", - заявила спикер Совфеда на заседании совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

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Валентина Матвиенко
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