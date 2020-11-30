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Сябитова высказалась против отношений взрослых женщин с молодыми мужчинами

15:17
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Такие пары встречаются все чаще

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, почему выступает против отношений зрелых женщин с молодыми мужчинами. Она призналась, что не смогла бы завести роман с ровесником своих детей.

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Сваха отметила, что в современном обществе женщины старше пятидесяти лет все чаще обращают внимание на молодых мужчин. Это происходит из-за того, что женщины хорошо выглядят и следят за своей внешностью и здоровьем, а также чувствуют себя умными и сексуальными.

"Не хочу показаться ханжой, сказав, что мне не нравятся молодые мужчины, но мои внутренние установки считают, что это неправильно. Не хочу сексуальные отношения с молодым мужчиной, который является ровесником моего сына, и получать от него только сексуальное удовольствие", - заявила Сябитова.

Она добавила, что многие в обществе продолжают негативно относиться к подобным парам.

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