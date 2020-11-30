Стоимость обучения в вузах России предложили снизить из-за COVID-19

Депутаты не верят в эффективность дистанционного обучения

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий снизить стоимость обучения в вузах для студентов очной и очно-заочной формы обучения. Как считают авторы инициативы, цены следует менять из-за перевода студентов на дистанционное обучение в условиях распространения коронавируса.

В ЛДПР полагают, что иногда дистанционный формат обучения сводится к тому, что студенты получают от преподавателей задания по электронной почте.

"Очевидно, что качество образования с дистанционными методами обучения сильно упало, - приводит РИА Новости выдержку из законопроекта. - Таким образом, фактическая вовлеченность обучающихся в процесс обучения снизилась в разы и не позволила передать обучающимся знания и навыки в полноценном виде, как и проверить усвоение этих знаний".

Снижение стоимости образования вынудит вузы более ответственно выстраивать дистанционную систему обучения, уверены авторы инициативы. Студенты, в свою очередь, получат компенсацию за изменившиеся условия обучения.

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