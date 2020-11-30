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"Омерзительный голос и неприятная внешность": Гришковец обрушился на Дудя

15:29
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Писателю не понравился не только образ журналиста, но и внешность

Российский писатель и сценарист Евгений Гришковец нелестно отозвался о популярном журналисте Юрии Дуде. При этом автор ни разу не смотрел ни одного интервью блогера.

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Гришковец признался, что считает голос и внешность журналиста отталкивающими. Писатель подчеркнул, что, раз с такими данными блогер пользуется популярностью, значит он делает увлекательные материалы.

"Это человек, у которого омерзительный голос и очень неприятная внешность. Но он молодец. При такой внешности и омерзительном голосе у него огромная аудитория. Он, видимо, все-таки про какие-то смыслы. Человек с настолько отрицательным обаянием может быть с такой аудиторией. Это что-то необычное", - заявил Гришковец.

Он добавил, что творчество Дудя ему самому не интересно.

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