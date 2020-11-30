101-летняя итальянка трижды переболела коронавирусом

Болезнь никак не сказалась на здоровье старушки

101-летняя жительница северной Италии Мария Орсингер уже трижды перенесла заражение коронавирусом и все три раза - в легкой форме.

В первый раз старушка переболела в феврале, когда пандемия коронавируса только начиналась в Европе. В сентябре, во время второй волны COVID-19, Орсингер опять оказалась на больничной койке с положительным тестом. После лечения она вернулась в дом престарелых, где живет уже шесть лет. Однако на прошлой неделе Мария вновь заболела коронавирусом, пишет РИА Новости.

"Нам позвонили и сказали, что в ходе общей проверки на коронавирус мамин тест опять дал положительный результат <…> Но у нее вообще нет никаких симптомов, чувствует она себя хорошо, даже не потеряла аппетита", - рассказала дочка долгожительницы.

Примечательно, что Орсингер родилась 21 июля 1919 года, в самый разгар пандемии испанского гриппа, но не переболела им. Женщина пережила Вторую мировую войну, родила шестерых детей, а также усыновила еще двоих детей мужа от первого брака. Всю жизнь Мария отличалась отменным здоровьем и только под старость ее начала донимать глухота.

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