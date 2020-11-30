Выявлено свойство COVID-19, затрудняющее борьбу с пандемией

Ученые назвали коронавирус головоломкой

COVID-19 - это сложная головоломка, состоящая из множества пазлов, заявили исследователи. Коронавирус преподнес ученым очередной сюрприз: выяснилось, что в организме пациентов, переносящих заболевание без симптомов, концентрация вирусов выше, чем у болеющих тяжело.

"Срочно необходимы вирусологические и иммунологические исследования, чтобы собрать все воедино и увидеть общую картину. Наше исследование, в отличие от других, демонстрирует, что бессимптомные пациенты имеют более высокую вирусную нагрузку SARS-CoV-2, чем пациенты с симптомами", - пишут авторы статьи в журнале Infection.

Турецкие ученые установили, что с увеличением тяжести заболевания наблюдается значительное снижение вирусной нагрузки. Авторы исследования подчеркивают, что это коренным образом отличает новый коронавирус от прочих патогенов – а главное, объясняет, почему усилия властей многих стран по сдерживанию пандемии не дают результатов. Ведь многие люди активно распространяют вирус, не подозревая, что они инфицированы.

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