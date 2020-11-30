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Доктор Комаровский объяснил смену мнения о масках

15:54
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Масочный режим должны соблюдать не только заболевшие

Врач Евгений Комаровский объяснил, почему в разгар второй волны коронавирусной инфекции внезапно поменял мнение об обязательном ношении защитных масок.

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Ранее специалист был убежден, что средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться только тем, кто болен COVID-19. Теперь же врач призывает всех не игнорировать ношение масок и соблюдать социальную дистанцию.

Врач отметил, что постепенно люди начинают больше узнавать о ранее неизвестном заболевании. К примеру, оказалось, что больной коронавирусом способен заражать окружающих до появления симптомов. При таком сценарии маска помогает предотвратить распространение инфекции.

"То есть вирус наиболее активно размножается три дня: два дня — до симптомов и еще день — с появления первых признаков болезни. Фактически человек, который кажется себе и всем остальным абсолютно здоровым, может активно распространять вирус", - отметил Комаровский.

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