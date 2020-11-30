Путин призвал чиновников обратить внимание на доходы населения

Нужно таргетировать случаи, где это требует особого внимания
Проблемы с доходами населения требуют особого внимания со стороны чиновников. На это в понедельник обратил внимание президент Владимир Путин во время онлайн-встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.
"Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания", — приводит слова Путина РИА Новости.
Глава государства также призвал обратить внимание на вопрос с аварийным жилым фондом.
Ранее Путин заявил, что ключевыми целями развития экономики страны являются увеличение доходов граждан и рост занятости. По его словам, ситуация на рынке труда остается достаточно сложной.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"