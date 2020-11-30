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Путин призвал чиновников обратить внимание на доходы населения

15:29
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Нужно таргетировать случаи, где это требует особого внимания

Проблемы с доходами населения требуют особого внимания со стороны чиновников. На это в понедельник обратил внимание президент Владимир Путин во время онлайн-встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

"Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания", — приводит слова Путина РИА Новости.

Глава государства также призвал обратить внимание на вопрос с аварийным жилым фондом.

Ранее Путин заявил, что ключевыми целями развития экономики страны являются увеличение доходов граждан и рост занятости. По его словам, ситуация на рынке труда остается достаточно сложной.

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