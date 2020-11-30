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Украинские подростки подожгли друга ради "крутого" видео

15:59
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Герой фильма в реанимации

Группа подростков из украинского Бердянска в прямом эфире подожгла своего товарища. "Эксперимент" транслировался в Instagram минувшей ночью. Друзья облили 12-летнего мальчика горючей жидкостью и подожгли. Чудом оставшийся в живых пострадавший позже заявил, что добровольно согласился на это ради "крутого" видео.
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Как сообщили в главном управлении национальной полиции Украины в Запорожской области, инцидент произошел примерно в 01:00 29 ноября. Участники съемок заявили: они рассчитывали, что будет только огонь и никто не пострадает. Горящего друга общими усилиями потушили в ванной, после чего отвели домой.

Полиция возбудила уголовное производство по статье об умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести. 12-летний житель Бердянска находится в реанимации с ожогами 30% тела.

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