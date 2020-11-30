Тотальный тест "Доступная среда" пройдет 3 декабря

Информация о мероприятии

В четверг, 3 декабря, состоится общероссийская онлайн-акция по добровольному тестированию на тему организации доступной среды и навыков общения с людьми с инвалидностью "Доступная среда".

Проект направлен на повышение уровня осведомленности россиян о существующих проблемах и потребностях людей с инвалидностью. В этом году, помимо основного тотального теста для представителей организаций сферы услуг и представителей органов исполнительной власти, пройдет отдельный тест для школьников.

Дополнительная информация размещена на сайте edu.rirportal.ru.

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