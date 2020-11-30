ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве подвели итоги Большого детского фестиваля театра и кино

18:13
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Он проходил в онлайн-формате

В Москве в понедельник подвели итоги Большого детского фестиваля театра и кино. В течение полутора месяцев в его рамках были показаны драматические, кукольные и музыкальные спектакли, фильмы, цирковые и ледовые шоу, передает "ТВ Центр".

В этом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией, фестиваль прошел в онлайн-формате. Участникам конкурса была предоставлена возможность создать профессиональные видеоверсии своих программ. В заключительный день фестиваля члены большого детского жюри назвали победителей в шести номинациях. Театральным коллективам из Карелии, Кирова и Рязани вручены премии правительства России за лучшие постановки по произведениям русской классики.

"Фестиваль - это такой союз взрослых и детей. Абсолютно настоящий, это не игрушечная история. Мы сегодня с вами все знаем, что работа с детьми - это приоритетная задача в государстве. В наше время очень талантливые дети растут. И в науке, и в цифровых технологиях. И, конечно, они очень подготовленные в плане рассуждений. И вот здесь они смогли себя проявить и почувствовать себя взрослыми и людьми, которые могут принимать важные решения", - отметила координатор проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия", первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Участники "Большого детского фестиваля"
Участники "Большого детского фестиваля"
"Большой детский фестиваль"
"Большой детский фестиваль"
Награждение участников "Большого детского фестиваля"
Награждение участников "Большого детского фестиваля"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.