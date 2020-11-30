В Москве подвели итоги Большого детского фестиваля театра и кино

Он проходил в онлайн-формате

В Москве в понедельник подвели итоги Большого детского фестиваля театра и кино. В течение полутора месяцев в его рамках были показаны драматические, кукольные и музыкальные спектакли, фильмы, цирковые и ледовые шоу, передает "ТВ Центр".

В этом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией, фестиваль прошел в онлайн-формате. Участникам конкурса была предоставлена возможность создать профессиональные видеоверсии своих программ. В заключительный день фестиваля члены большого детского жюри назвали победителей в шести номинациях. Театральным коллективам из Карелии, Кирова и Рязани вручены премии правительства России за лучшие постановки по произведениям русской классики.

"Фестиваль - это такой союз взрослых и детей. Абсолютно настоящий, это не игрушечная история. Мы сегодня с вами все знаем, что работа с детьми - это приоритетная задача в государстве. В наше время очень талантливые дети растут. И в науке, и в цифровых технологиях. И, конечно, они очень подготовленные в плане рассуждений. И вот здесь они смогли себя проявить и почувствовать себя взрослыми и людьми, которые могут принимать важные решения", - отметила координатор проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия", первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

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