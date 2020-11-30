В США расхвалили сбежавший от российского корабля эсминец "Джон Маккейн"

По версии американцев, эсминец больше и лучше "Адмирала Виноградова"

Американский журнал Popular Mechanics заявил о преимуществе эсминца ВМС США "Джон Маккейн" перед большим противолодочным кораблем ВМФ России "Адмирал Виноградов". По версии экспертов издания, эсминец больше, новее и лучше вооружен, чем российский БПК.

Таким образом в издании прокомментировали информацию о недавнем инциденте в заливе Петра Великого. Эсминец ВМС США в конце ноября вторгся на два километра за линию границы России. Его остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" - он пригрозил "Джону Маккейну" таранным маневром, после чего тот быстро покинул российские территориальные воды.

В Вашингтоне позже заявили, что залив Петра Великого – не "территориальное море России". Москва, в свою очередь, заявила протест США за заход эсминца в российские воды. Маневры американского корабля не понравились даже союзникам - британские СМИ отметили, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне.

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