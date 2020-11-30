Столтенберг заявил об усилении позиций России после событий в Карабахе

Проблему обсудят на заседании глав МИД стран НАТО

Военные позиции России в мире усилились. Особенно это стало заметно после недавних событий в Нагорном Карабахе и Белоруссии. В НАТО решили ответить на активность Москвы – что и станет предметом обсуждения на заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

"Министры обсудят, что еще мы можем сделать в ответ на расширение военной активности России вокруг альянса. Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Белоруссии", заявил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Каким образом ситуация в Белоруссии – в частности, поддерживаемые Западом протесты - усиливают военные позиции России – Столтенберг не пояснил. Генсек НАТО также заявил, что альянс намерен наращивать свое присутствие в Черном море в ответ на усиление российской группировки в Крыму, передает ТАСС.

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