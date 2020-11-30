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Названо условие прекращения пандемии COVID-19

17:30
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Коронавирус станет сезонной болезнью

Пандемия COVID-19 завершится в 2021 году. Однако коронавирус никуда не исчезнет – он просто станет сезонной болезнью, прогнозирует вирусолог Михаил Щелканов.
Эксперт объяснил, можно ли заразиться коронавирусом из-за прививки

"Считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5%, но однозначно сказать сложно. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70-75% населения", — заявил Щелканов в эфире НСН.

Вирусолог считает, что таких показателей можно ожидать в 2021 году. И даже после этого COVID-19 не исчезнет, а станет сезонной болезнью.

По последним данным, в России выявлено более 2,295 миллиона случаев коронавируса. Выздоровели более1 778 миллиона пациентов. Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона.

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