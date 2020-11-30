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Путин внес в Госдуму законопроект о запрете второго гражданства для госслужащих

18:08
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Текст документа опубликован в электронной базе Госдумы

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона, который запрещает государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство другой страны, пишут argumenti.ru.

Документ разработан на основе норм, внесённых в Конституцию страны в этом году по итогам всероссийского голосования. Законопроект отводит служащим полгода на то, чтобы те подтвердили отсутствие у них второго гражданства. В противном случае они будут уволены.

Соответствующие требования будут внесены в законы "О воинской обязанности и военной службе", "О государственной гражданской службе" и ряд других актов.

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